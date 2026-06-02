Sicurezza europea | si discute un nuovo Consiglio strategico

Si sta discutendo l'istituzione di un nuovo Consiglio strategico per la sicurezza europea. La discussione si concentra su chi debba assumere il ruolo di guida nelle decisioni di politica estera e difesa, e su cinque diverse visioni riguardanti la leadership europea. Le posizioni variano tra chi sostiene un rafforzamento delle istituzioni esistenti e chi propone nuove figure di comando. La questione principale riguarda come superare il vuoto di potere attuale.

? Domande chiave Chi deve guidare le decisioni strategiche per superare il vuoto di potere?. Quali sono le cinque visioni opposte sulla leadership europea?. Come può l'Ucraina diventare un elemento strutturale della difesa continentale?. Cosa accade se si sceglie un nucleo ristretto di Stati decisori?.? In Breve Cinque modelli divergenti tra cui proposte di Scazzieri, Whitman, Lagodinsky, Ciolan, Kubilius e Barnier. Invasione russa e spostamento USA verso l'Indo-Pacifico accelerano la necessità di autonomia. Inclusione strutturale di Ucraina, Regno Unito e Norvegia in modelli intergovernativi flessibili. Rischio gerarchie tra Stati membri per superare l'attuale regola dell'unanimità UE. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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