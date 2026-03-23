Consiglio comunale si discute della rimodulazione delle scadenze per la tassa sui rifiuti

Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per martedì 24 marzo, alle ore 19,15 Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, ha convocato l’Assemblea cittadina nell’aula consiliare di Palazzo degli Elefanti per martedì 24 marzo, alle ore 19.15.L’ordine del giorno della seduta prevede, tra i primi punti, la rimodulazione delle scadenze del versamento della Tari (tassa sui rifiuti) 2026, con la modifica della disciplina generale del regolamento dell'Imposta unica comunale, in riferimento all’applicazione delle componenti perequative sulla base di deliberazioni dell’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Balzelli e scadenze, non tutti sanno che la tassa sui rifiuti va in prescrizione dopo 5 anni. Le novità nel 2026Buone notizie per i distratti che non hanno pagato la Tari, la tasse sui rifiuti, magari confusi dai troppi balzelli.

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Convocato il Consiglio Comunale Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria e pubblica , in prima convocazione, per martedì 24 marzo 2026, alle ore 16:00 per le ore 17.00, con termine alle ore 24.00, e, occorrendo, in second facebook