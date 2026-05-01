Crosetto in India | nuovo asse strategico per la sicurezza marittima

Il ministro della difesa ha visitato Nuova Delhi, incontrando i responsabili della sicurezza nazionale indiana. La visita fa parte di un viaggio ufficiale volto a rafforzare i rapporti tra i due paesi nel settore della sicurezza marittima. Durante l'incontro, sono stati discussi aspetti legati alla cooperazione tra le forze armate e alla condivisione di informazioni strategiche. La visita si inserisce in un quadro di collaborazione tra le due nazioni in ambito di sicurezza regionale.

? Cosa sapere Il ministro Crosetto incontra a Nuova Delhi i vertici della sicurezza nazionale indiana.. L'accordo punta alla co-produzione industriale tra Leonardo e Adani Defence per la difesa.. Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova oggi a Nuova Delhi per un incontro decisivo con il ministro Rajnath Singh e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Ajit Doval, segnando una svolta operativa tra Italia e India nel cuore dell’Indo-Mediterraneo. La missione diplomatica italiana in territorio indiano non è un semplice passaggio di cortesia, ma l’atto formale che consolida un asse strategico nato dalla necessità di proteggere rotte commerciali vitali e stabilità regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crosetto in India: nuovo asse strategico per la sicurezza marittima Notizie correlate Italia-India. L’accordo con Ue, la sicurezza e l’asse bilaterale sui porti raccontati dall’amb. BartoliL’accordo di libero scambio tra Unione europea e India si inserisce in una fase di profonda ridefinizione delle relazioni geoeconomiche globali, in... Fincantieri: siluri MU90 a Riad, accordo strategico per la difesa marittima saudita e rilancio dell’indotto italiano.Fincantieri ha siglato una commessa significativa con l’Arabia Saudita, che vedrà WASS, società del gruppo, fornire siluri MU90 alla Royal Saudi... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Visita ufficiale del Ministro Crosetto in India; Il Ministro Crosetto in India - Aise.it; Crosetto in India, focus su Medioriente e cooperazione industriale; India-Italia: Crosetto firma il piano di cooperazione militare 2026-2027 con l'omologo Singh a Nuova Delhi. Crosetto in India, focus sulla cooperazione industriale nel settore della difesa VIDEOCordiale e proficuo incontro in India con il mio omologo Shri Rajnath Singh. È quanto afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto in visita ufficiale nel Paese, come ... ilgazzettino.it Italia-India, da partenariato a strategia. Cosa cambia con la visita di Crosetto secondo De LucaLa visita del ministro Guido Crosetto in India e il piano di cooperazione militare 2026-2027 si inseriscono in una fase di consolidamento dei rapporti tra Roma e Nuova Delhi. Dopo l’avvicinamento poli ... formiche.net Più di 50 italiani fermati dopo l'abbordaggio della Flotilla. Le opposizioni chiedono conto a Meloni, Crosetto e Tajani - facebook.com facebook La Difesa non avvisata, Crosetto: “Non penso che Trump ritirerà le truppe dall’Italia” x.com