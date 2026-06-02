Si tuffa in un torrente del Torinese e viene trascinato via dalla corrente 17enne morto davanti agli amici | Voleva recuperare una scarpa

Il corpo senza vita di un ragazzo di 17 anni è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri nel torrente a Pinerolo, nel Torinese. Il giovane era scomparso durante un tuffo in acqua e si trovava con alcuni amici. Secondo quanto riferito, voleva recuperare una scarpa quando è stato travolto dalla corrente. La vittima è stata trovata senza vita dopo alcune ore di ricerche.

È stato ritrovato nella serata di ieri, lunedì 1 giugno, il corpo senza vita del ragazzo di 17 anni scomparso lungo il torrente a Pinerolo, nel Torinese. I vigili del fuoco, il nucleo Saf (Speleo-alpino-fluviale) di Torino e i sommozzatori hanno rinvenuto il cadavere a circa 600 metri a valle del Ponte San Martino. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in compagnia di otto amici, prima di allontanarsi dal gruppo per ragioni ancora da chiarire. La ricostruzione. Stando a quanto scrive l’ Ansa, pare che volesse recuperare una scarpa finita nel torrente. Così sarebbe caduto nell’acqua, la corrente era forte e – riportano i media locali – se l’è portato via. 🔗 Leggi su Open.online

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Spinning Trota torrente e arrampicate estreme cascate Lunedì 4 Maggio 2026 PRIMA PARTE.

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