Pasquale Sarli 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente trovato morto vicino a una diga

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere scivolato nel torrente Chisone al confine tra Porte e San Germano Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. È stato trascinato dalla corrente e successivamente trovato vicino a una diga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Al confine tra Porte e San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Si chiamava Pasquale Sarli, aveva 17 anni e, intorno alle 21, il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’altezza di una diga, non lontano da dove è stato visto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una digaUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, al confine tra Porte e San Germano Chisone.

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, ricerche in corsoUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone e è stato trascinato dalla corrente nel tardo pomeriggio di oggi.