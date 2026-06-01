Pasquale Sarli 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente trovato morto vicino a una diga

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 17 anni è morto dopo essere scivolato nel torrente Chisone al confine tra Porte e San Germano Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. È stato trascinato dalla corrente e successivamente trovato vicino a una diga. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Al confine tra Porte e San Germano Chisone, un ragazzo è scivolato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, 1 giugno. Si chiamava Pasquale Sarli, aveva 17 anni e, intorno alle 21, il suo corpo senza vita è stato ritrovato all’altezza di una diga, non lontano da dove è stato visto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, trovato morto vicino a una digaUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone nel tardo pomeriggio di oggi, al confine tra Porte e San Germano Chisone.

Ragazzo di 17 anni si tuffa nel torrente e scivola trascinato dalla corrente, ricerche in corsoUn ragazzo di 17 anni si è tuffato nel torrente Chisone e è stato trascinato dalla corrente nel tardo pomeriggio di oggi.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web