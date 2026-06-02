Si tuffa in un torrente a Luzzana | morto 15enne dopo quasi una settimana

Un ragazzo di 15 anni che si era tuffato in un torrente a Luzzana, in provincia di Bergamo, la settimana scorsa, è deceduto in ospedale. La sua morte è avvenuta quasi sette giorni dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Il ragazzino di quindici anni che la scorsa settimana si è tuffato in un torrente a Luzzana (Bergamo) è morto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Reggio Emilia, si tuffa nel torrente e non riemerge: morto annegato 15enneUn quindicenne è morto annegato nel torrente Crostolo, a Rivalta, frazione di Reggio Emilia.

Si tuffa nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia e non riemerge, morto annegato 15enneUn ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia.

Temi più discussi: Si tuffa in una pozza di un fiume a Luzzana e non riemerge, gravissimo 14enne; Luzzana, si tuffa e non riemerge, ragazzino di 14 anni salvato da una coppia ma gravissimo: Non dimentico il suo volto; Quindicenne non riemerge dopo il tuffo. L’uomo che lo ha soccorso; Si tuffa in una pozza d'acqua e non riemerge: gravissimo 14enne alla cascata di Luzzana.

Si tuffa in un torrente a Luzzana: morto 15enne dopo quasi una settimanaIl ragazzino di quindici anni che la scorsa settimana si è tuffato in un torrente a Luzzana (Bergamo) è morto in ospedale ... fanpage.it

Si tuffa in una pozza di un fiume a Luzzana e non riemerge, gravissimo 14enneUn ragazzino di 12 anni è in pericolo di vita dopo un tuffo in una cascata a Luzzana. Era con alcuni amici dopo la scuola: non vedendolo riemergere, hanno dato l’allarme. ecodibergamo.it