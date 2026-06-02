Si tuffa in un torrente a Luzzana | morto 15enne dopo quasi una settimana

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni che si era tuffato in un torrente a Luzzana, in provincia di Bergamo, la settimana scorsa, è deceduto in ospedale. La sua morte è avvenuta quasi sette giorni dopo l’incidente. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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Il ragazzino di quindici anni che la scorsa settimana si è tuffato in un torrente a Luzzana (Bergamo) è morto in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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