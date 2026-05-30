Un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni, si era immerso nel corso d’acqua e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La salma è stata recuperata dai sommozzatori, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Un ragazzino di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo, nel territorio del comune di Rivalta, frazione di Reggio Emilia. Il giovane si sarebbe tuffato insieme ad alcuni amici per rinfrescarsi dal caldo ma non sarebbe più riemerso. Il suo corpo senza vita è stato trovato solo più di un’ora dopo la sua scomparsa dai soccorritori. 15enne annegato nel torrente Crostolo I soccorsi, le ricerche e il ritrovamento I morti annegati nei fiumi e nei laghi italiani 15enne annegato nel torrente Crostolo Durante la mattinata del 30 maggio un ragazzino di 15 anni è morto annegato nel torrente Crostolo, un corso d’acqua che attraversa la città di Reggio Emilia per poi arrivare a tuffarsi nel Po. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si tuffa nel torrente Crostolo a Rivalta di Reggio Emilia e non riemerge, morto annegato 15enne

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