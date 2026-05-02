Tragedia nel Lago di Como si tuffa dal pontile e scompare | giovane trovato morto a Mandello

Un giovane è scomparso nel Lago di Como dopo essersi tuffato da un pontile a Mandello e non è più riemerso. Le ricerche sono state avviate immediatamente, coinvolgendo le forze di soccorso che hanno rinvenuto il suo corpo qualche ora dopo. La vicenda ha suscitato sconcerto tra la comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Una tragedia nel Lago di Como, dove un giovane ha perso la vita dopo essersi tuffato senza più riemergere. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, 2 maggio, a Mandello del Lario.L’allarme è scattato attraverso il numero unico di emergenza 112, quando è stato segnalato che un bagnante.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Tragedia nel Lago di Como, si tuffa dal pontile e scompare: trovato morto a MandelloUna tragedia nel Lago di Como, dove un uomo ha perso la vita dopo essersi tuffato senza più riemergere. Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneMandello del Lario, 2 maggio 2026 – Grave tragedia a Mandello del Lario, nel lecchese, dove un ragazzino straniero di 15anni è morto dopo essersi... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paura nel lago di Bracciano: donna rischia di annegare, salvata da un militare dell'Esercito; Gli 007 morti nel Lago Maggiore, il Mossad rivela: Il nostro agente impegnato contro l'Iran; Barca ribaltata sul Lago Maggiore nel 2023, il Mossad rivela: Il nostro agente impegnato contro l'Iran; Nell'incontro tra spie dove morì la triestina Tiziana Barnobi si pianificava l'operazione del Mossad contro l'Iran. Mandello del Lario, si tuffa nel lago e non riemerge: morto un 15enneLa tragedia nel lecchese: il giovane stava facendo il bagno con gli amici. Dispiegato un massiccio intervento di soccorso per cercarlo ... msn.com Lago di Como, turista tedesco salva i figli e poi sparisce sott’acquaTragedia nel pomeriggio di ieri sul ramo lecchese del lago di Como, davanti a Dorio. Un turista tedesco di 55 anni è disperso dopo essersi tuffato in acqua per salvare i due figli piccoli. L’uomo, che ... blitzquotidiano.it Buongiorno da quel ramo del lago di Como che volge a ponente! Buon primo maggio a tutti. - facebook.com facebook