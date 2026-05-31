Il museo dedicato a Igor Mitoraj è stato oggetto di discussione tra la minoranza e l’amministrazione comunale. La minoranza ha accusato la maggioranza di voler rimuovere la lunetta esposta nel museo, definendo questa decisione incoerente e opportunista. Il capogruppo di opposizione ha criticato pubblicamente l’atteggiamento dell’amministrazione, ritenendo che ci siano state incoerenze nelle scelte riguardanti la gestione dell’esposizione dedicata all’artista.

Incoerente e opportunista. È così che il capogruppo Lorenzo Borzonasca (Insieme per Pietrasanta) definisce l’amministrazione comunale quando si parla di Igor Mitoraj. Lo spunto è fornito dall’inaugurazione del museo, in agenda sabato 6, e dall’avvenuto restauro della facciata della chiesa di Sant’Agostino, su cui l’ex giunta di centrosinistra fece apporre nel 2012 la lunetta in bronzo del compianto artista (nella foto). "La destra – scrive Borzonasca – per bocca del capogruppo di opposizione Giovannetti, oggi sindaco, gridò allo scandalo, promettendo addirittura che una volta vinte le elezioni quell’opera sarebbe stata rimossa. Oggi quell’intuizione culturale viene celebrata con l’inaugurazione del Museo Mitoraj, accompagnata da inviti istituzionali e un investimento pubblico di circa 12 milioni". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Museo Mitoraj, minoranza all’attacco: "Volevano togliere la lunetta: incoerenti"

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