Milano con la Porsche si schiantano contro delle auto in sosta | tre ragazzi feriti uno è grave

Nella mattinata di domenica 29 marzo 2026, a Milano, un'auto Porsche Spyder con targa tedesca è finita contro vetture parcheggiate, provocando tre feriti. Il conducente, un giovane di 21 anni, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato. Uno dei feriti versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i soccorsi.

È di tre feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba (intorno alle ore 6.00 del mattino) di domenica 29 marzo 2026 in corso di Porta Vercellina, nel centro di Milano. In seguito all'impatto con alcune vetture parcheggiate a bordo strada, il 21enne conducente di una Porsche Spyder con targa tedesca è stato trasportato in codice rosso al Policlinico. Con lui a bordo anche due ragazze, rispettivamente di 19 e di 20 anni, che sono state portate in codice giallo all'ospedale San Carlo. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi e soccorritori del 118, con ambulanze e automediche, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale, che stanno effettuando i rilievi del caso per chiarire la dinamica di questo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano, con la Porsche si schiantano contro delle auto in sosta: tre ragazzi feriti, uno è grave Articoli correlati Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Altri aggiornamenti su Milano con la Porsche si schiantano... Temi più discussi: Sfonda un muro con l'auto (dopo aver investito un motociclista) e se ne va; Area C Milano: mappa, orari e costi 2026; Scontro auto-moto a Milano, morti due ventenni; Coppa Milano Sanremo, 80 auto storiche in piazza Città di Lombardia. Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta, tre ragazzi feriti a Milano: grave un 21enneTre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano ... fanpage.it Milano, incidente Porta Vercellina: tre ragazzi si schiantano con la Porsche contro le auto in sosta, grave 21enneL’incidente dopo piazzale Aquileia. Operato al Policlinico il 21enne alla guida che ha perso il controllo della Porsche Spyder (con targa tedesca) ... msn.com Ernia al Forum tra soldi e sentimenti e quella scenografia con il Tribunale di Milano x.com Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso - facebook.com facebook