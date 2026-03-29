Si schiantano con la Porsche contro alcune auto in sosta tre ragazzi feriti a Milano | grave un 21enne

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente nel centro di Milano, dopo che una Porsche Spider si è scontrata con alcune auto parcheggiate. Tra i feriti, un ragazzo di 21 anni versa in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto in una zona densamente frequentata, senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle circostanze. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Tre giovani sono rimasti gravemente feriti dopo essersi schiantati con una Porsche Spider contro alcune auto in sosta nel pieno centro di Milano. Coinvolte due ragazze di 19 e 20 anni e un 21enne che è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Milano, tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta Leggi anche: Incidente in centro a Milano, si schianta contro le auto in sosta: feriti tre giovani (uno è grave) Tutti gli aggiornamenti su Si schiantano con la Porsche contro... Temi più discussi: Carambola all’alba in viale di Porta Vercellina: Porsche si schianta contro le auto parcheggiate, tre ventenni feriti; Tragedia in A4. Porsche si schianta contro un tir fermo: morto il conducente, feriti i tre ragazzini a bordo; Perde il controllo sull’asfalto innevato: violento schianto, l'auto si è ribaltata. Tre persone ferite e trasportate in ospedale; Auto invade la corsia in curva, poi il frontale con una Porsche: code e feriti. Milano, incidente Porta Vercellina: tre ragazzi si schiantano con l'auto contro le macchine in sosta, grave 21enneLo schianto contro le auto parcheggiate dopo aver perso il controllo in curva della lussuosa Porsche Spyder quasi certamente a causa della forte velocità. La carambola sulle macchine in sosta e la ... milano.corriere.it Milano, tre giovani si schiantano contro delle auto in sosta(LaPresse) Incidente nella notte a Milano. Tre giovani, a bordo di una Porsche, si sarebbero schiantati contro alcune auto in sosta in viale di ... stream24.ilsole24ore.com Paura in Porsche Cup. Oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Suzuka, poco prima dell’inizio del Gran Premio del Giappone di Formula 1, un terribile incidente ha riguardato due macchine, con una vettura che ha perso contatto con l’asfalto volando contro le - facebook.com facebook All’asta oltre 600 auto di Car Free: 28mila euro per aggiudicarsi una Porsche x.com