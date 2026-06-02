Si schianta col quad contro la vetrina di un bar 55enne grave a Sala Consilina
Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo di un quad e aver urtato la vetrina di un bar. L’incidente è avvenuto a Sala Consilina. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.
Un 55enne di Sala Consilina (Salerno) è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale: ha perso il controllo del quad ed è finito contro l'ingresso di un bar. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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