Si schianta col quad contro la vetrina di un bar 55enne grave a Sala Consilina

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo di un quad e aver urtato la vetrina di un bar. L’incidente è avvenuto a Sala Consilina. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

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Un 55enne di Sala Consilina (Salerno) è stato ricoverato in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale: ha perso il controllo del quad ed è finito contro l'ingresso di un bar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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