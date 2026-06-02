Si schianta col quad contro la vetrina di un bar 55enne grave a Sala Consilina

Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo di un quad e aver urtato la vetrina di un bar. L’incidente è avvenuto a Sala Consilina. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono considerate serie. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.