Incidente a Sala Consilina | gravemente ferito un uomo alla guida di un quad

Stamattina a Sala Consilina, in via Don Luigi Sturzo, un quad ha perso il controllo e si è ribaltato, finendo nell’ingresso di un locale. Un uomo alla guida è rimasto gravemente ferito. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora nota.

Brutto incidente, stamattina, a Sala Consilina in via Don Luigi Sturzo. Per cause da accertare, un quad è sbandato, ribaltandosi e finendo nell'ingresso di un locale. Il malcapitato alla guida, dunque, è stato soccorso e condotto in gravi condizioni all‘ospedale “Curto” di Polla e poi trasferito. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Incidente stradale a Sala Consilina, morta una donna

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