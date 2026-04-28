Si schianta contro un muro col furgone | a 73 anni muore Massimo Gerolamo Sala

Un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo del suo furgone e aver investito un muro. L’incidente è avvenuto a Calco, in provincia di Lecco, e non ci sono altri veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il conducente. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Calco (Lecco), 28 aprile 2026 – Un pensionato di 73 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro al volante del suo furgone. Si chiamava Massimo Gerolamo Sala e aveva appunto 73 anni. Abitava a Calco, dove è successo l'incidente. L'incidente è avvenuto nella notte lungo la Statale 342 Briantea Como – Bergamo, pochi metri prima dell'incrocio con la ex Statale 36. Il 73enne era alla guida del suo vecchio furgone Fiat Scudo: ha perso il controllo del mezzo, ha invaso la corsia opposta e ha terminato la corsa fuori controllo contro un muretto dall'altra parte della carreggiata. Soffriva di problemi cardiaci e probabilmente è stato colto da un malore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Si schianta contro un muro col furgone: a 73 anni muore Massimo Gerolamo Sala Notizie correlate Mantova, addetto alla raccolta dei rifiuti si schianta col furgone contro il muro e trancia il tubo del gasSan Giacomo delle Segnate (Mantova), 21 marzo 2026 – Un’operazione di routine, quella della raccolta porta a porta dei rifiuti domestici, che ha... Discesa fatale in via Covignano . Si schianta contro un muro. Muore un ciclista di 44 anniUna frazione di secondo, la bicicletta che finisce contro quel muro maledetto, lo schianto tremendo e poi la tragedia che non lascia scampo.