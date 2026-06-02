Dal maggio dello scorso anno, le strade della lista civica ’ La città che vogliamo ’ e la maggioranza Calcinaro-Scarfini si sono separate. Casus belli una mozione sull’applicazione a Fermo della Legge 194, che garantisce l’interruzione volontaria di gravidanza; ma alla radice, il rifiuto di un civismo visto come sempre più vicino ai partiti e alla destra. Da allora la lista guidata da Nicola Pascucci ha abbracciato il progetto di ’ Fermo Città Comune ’, il primo ’campo largo’ fermano, e ha sostenuto la candidatura di Angelica Malvatani. Il risultato? Una sconfitta cocente. ’La città che vogliamo’, con il 6,5% delle preferenze, è la seconda lista del centrosinistra ed elegge due consiglieri – il capolista e Andrea Morroni –, ma sono numeri lontani da quel 15,6% del 2020, quando la squadra civica era parte integrante del progetto Calcinaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si riparte dalla coalizione: "Occhi sul Girfalco, no a ’poltrone infinite’"

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