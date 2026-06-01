La coalizione contro Eliasch si sta rafforzando intorno a Ospelt. Le elezioni della Fis sono previste per il 10 e 11 giugno, con la scelta della nuova dirigenza imminente. La disputa si concentra sulla nomina del presidente, mentre le fazioni si stringono attorno a candidati alternativi. La competizione si fa sempre più intensa, con le candidature che si confrontano nelle ultime settimane prima del voto.

Si avvicinano sempre più le elezioni della Fis, la Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard, che nei giorni del 10 e 11 giugno rinnoverà la propria dirigenza. Il tema forte è rappresentato dalla presidenza. Jonas Eliasch, l’attuale “numero uno”, concorre per essere rieletto. Tuttavia, è risaputo come debba fronteggiare una fortissima opposizione, verosimilmente la più coesa alleanza contro un singolo candidato che si sia mai vista. La Norvegia si è pubblicamente schierata contro la conferma dell’attuale guida della Fis. Al fianco del Paese scandinavo si sono schierati Stati Uniti, Canada, Svezia, Germania, Austria, Svizzera e Spagna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport Invernali, elezioni Fis sempre più calde. La coalizione contro Eliasch si sta compattando sul nome di Ospelt?

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