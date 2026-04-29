Il Trestina si prepara a riprendere il campionato con l’obiettivo di mantenere la categoria. Dopo aver raggiunto la salvezza, la squadra si affida nuovamente al direttore generale Lorenzo Bambini e al direttore sportivo Sante Podrini, che continuano a lavorare insieme per guidare il club nella fase successiva della stagione. La squadra si concentra sugli aspetti tecnici e organizzativi per affrontare al meglio le sfide future.

Una volta centrata la salvezza, il Trestina riparte dal direttore generale Lorenzo Bambini e dal direttore sportivo Sante Podrini. Un tandem che ha dimostrato sul campo competenza e affiatamento, con i risultati della prima squadra e quelli del settore giovanile, arricchiti dal primo posto nella classifica Giovani D valore. "Sono felicissimo di essere per l’ottavo anno consecutivo confermato da una società ambita da molti – ha sottolineato Podrini – e ringrazio il presidente Leonardo Bambini ed il vice Valerio Galizi per aver creduto in me sette anni fa, confermandomi anno dopo anno. Trestina per me è una famiglia, mi sento a casa calcisticamente e non, per la serietà e per la possibilità di lavorare serenamente in un ruolo delicato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio. Trestina, si riparte dalla salvezza. Funziona il tandem Podrini-Bambini

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