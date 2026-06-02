Dino Zoff ha dichiarato che anche una vettura compatta come la 500 può portare a vittorie importanti, in riferimento alla sua carriera nel calcio. Ha parlato della sua esperienza come portiere e delle sfide affrontate nel corso degli anni. Zoff ha anche commentato l’uscita del suo docufiction, sottolineando la volontà di condividere la propria storia con il pubblico. La sua intervista è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera.

Dino Zoff ha rilasciato una lunga intervista oggi al Corriere della Sera per presentare l’uscita del docufiction “ Dino Zoff. Volevo solo fare bene il mio lavoro”, in onda il 10 giugno su Rai 1, in cui viene intervistato dall’amico di sempre Francesco De Gregori. Un racconto fatto di immagini storiche, dalla parata contro il Brasile alla mitica partita a scopone con Pertini, e di testimonianze da Capello a Platini, da Tardelli a Del Piero. La 500 e la lezione all’Italia senza Mondiale. Il cuore del discorso nasce dalla domanda sul terzo Mondiale di fila senza l’Italia. Zoff non usa mezzi termini: “ È pesante per una Nazionale che ha vinto quattro Mondiali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - “Si può vincere anche con la 500”: la lezione di Dino Zoff all’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cremonese, vincere con il Como può non bastare: per la salvezza serve anche un passo falso del LecceLa Cremonese deve vincere contro il Como e sperare in una sconfitta del Lecce contro il Genoa per salvarsi.

Francesco Moser: "Sul Blockhaus si vedrà chi può vincere il Giro. Può essere la tappa di Pellizzari"L’ex ciclista di alto livello ha commentato le tappe recenti del Giro, sottolineando come le cadute siano ormai frequenti a causa della velocità...

Argomenti più discussi: Dino Zoff: Tre Mondiali senza l'Italia? Una volta può girar male... Io? Mai cercato alibi. Da dove ripartiamo? I giovani devono scalare; 29 maggio 2005, la Fiorentina si salva all'ultima giornata. Tris di Miccoli, Jorgensen e Riganò.

Zoff: Italia? I giovani ci sono, ma devono scalare. E su Spalletti alla Juve non ha dubbiOggi Dino Zoff ripartirebbe da Spalletti? Nel presentare la docufiction Dino Zoff. Volevo solo fare bene il mio lavoro, in onda il 10 giugno in prima serata su Rai 1 e Rai Play, l'ex capitano della ... tuttomercatoweb.com

Dino Zoff: Tre Mondiali senza l'Italia? Una volta può girar male... Io? Mai cercato alibi. Da dove ripartiamo? I giovani devono scalareÈ in arrivo una docuserie su Dino Zoff, il capitano del Mundial 1982. Che torna sulla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: Pesante non partecipare. I giovani ci sono nelle Under, ma non si ... corriere.it