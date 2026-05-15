L’ex ciclista di alto livello ha commentato le tappe recenti del Giro, sottolineando come le cadute siano ormai frequenti a causa della velocità elevata e delle situazioni più rischiose, specialmente negli ultimi chilometri. Ha inoltre parlato del prossimo arrivo sul Blockhaus, indicando che sarà decisivo per determinare il vincitore della corsa, e ha menzionato il possibile ruolo di un corridore specifico in quella frazione. La sua analisi si concentra sulle dinamiche di gara e sulle sfide che attendono i partecipanti.

Il Blockhaus non perdona. Non lo faceva quarant’anni fa, non lo farà oggi. Una delle salite simbolo della corsa rosa — 13,6 chilometri all’8,4% nel cuore della Maiella, in Abruzzo — torna a spaventare il Giro d’Italia e a riaccendere i ricordi di Francesco Moser, che su quelle rampe costruì una fetta decisiva del suo trionfo rosa nel 1984 ai danni di Laurent Fignon. Allora il francese andò in crisi di fame, Moser fiutò il momento e colpì, riuscendo a guadagnare 58” su Fignon. La quinta tappa di quell’edizione della corsa Gazzetta andò per due secondi a Moreno Argentin, ma il colpo grosso lo fece Moser, che strappò di dosso la maglia rosa al transalpino e pose le basi per il successo finale al suo unico Giro d’Italia nel palmares. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesco Moser: "Sul Blockhaus si vedrà chi può vincere il Giro. Può essere la tappa di Pellizzari"

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