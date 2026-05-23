La Cremonese deve vincere contro il Como e sperare in una sconfitta del Lecce contro il Genoa per salvarsi. La partita si gioca il 23 maggio 2026. Se i lombardi vincono e il Lecce perde, evitano la retrocessione. La squadra locale cerca i tre punti, ma la salvezza dipende anche dai risultati degli avversari diretti. La sfida si svolge in un clima teso, con entrambe le formazioni impegnate a evitare la retrocessione.

Cremona, 23 maggio 2026 – Battere il Como e sperare in un passo falso casalingo del Lecce con il Genoa. Non ci sono troppi giri di parole, la permanenza della Cremonese in serie A ha una strada ben precisa (e tutta in salita) da percorrere e non è legata solo al risultato di capitan Bianchetti e compagni. Una direzione facile da sintetizzare, ma estremamente complicata da tradurre sul campo, considerando anche che i lariani, che domani alle 20.45 saranno ospiti dello “Zini” per l’ultima giornata di serie A, pur essendo già sicuri di giocare in Europa League, sperano ancora di acciuffare un posto nella prossima Champions League e quindi sono pronti a mettere in campo tutte le risorse a loro disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremonese, vincere con il Como può non bastare: per la salvezza serve anche un passo falso del Lecce

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