Un recente studio giapponese suggerisce che dedicare dieci minuti al giorno a esercizi da sdraiati può migliorare equilibrio, postura, agilità e flessibilità in due settimane. La ricerca è stata riportata da diverse testate internazionali, tra cui il New York Post, il Medical News Today e il Times. Lo studio si concentra su esercizi praticabili senza attrezzi, con risultati visibili in breve tempo e con un impegno minimo.

Dal New York Post al Medical News Today passando per The Times, negli scorsi giorni molte testate raccontano del recente studio giapponese che propone di allenarsi da proni per acquisire equilibrio, agilità e flessibilità con un minimo impegno e risultati rapidi. A tutto beneficio di una postura fluida e armoniosa. Nel bene e nel male, noi umani siamo dei bipedi. Avvantaggiati per molti versi, ma per altri limitati per il centro di gravità alto, concentrato nella pesante massa testa-tronco e poggiante sulla base ristretta dei piedi. Tronco e arti inferiori devono lavorare in sinergia per contrastare la forza di gravità, ma se ciò non accade ecco mal di schiena, dolori articolari, rischio di cadute, un portamento goffo e impacciato che fa apparire più vecchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bastano 10 minuti al giorno di questi esercizi da sdraiati per migliorare equilibrio e postura in due settimane”: il nuovo studio

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