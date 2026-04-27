Uno studio recente ha evidenziato che dedicare pochi minuti al giorno all’attività fisica può avere effetti positivi sulla memoria. I ricercatori hanno riscontrato che anche un esercizio moderato può contribuire a migliorare le funzioni cognitive. I risultati sono stati ottenuti analizzando l’attività cerebrale di persone che praticano esercizio fisico in modo regolare ma breve. I dati sottolineano come l’attività fisica quotidiana possa influire sulla salute mentale.

L’attività sportiva è collegata anche alla salute del cervello, si sa, e un recente studio pubblicato su Brain Communications spiega che bastano anche pochi minuti di sport al giorno per migliorare la memoria. I ricercatori, infatti, parlano di una correlazione tra l’allenamento e l’attività cerebrale dell’ippocampo, una regione fondamentale per la memoria e l’apprendimento. Migliorare l’attività dell’ippocampo significa migliorare le capacità di consolidamento della memoria, aiutando il cervello a elaborare e immagazzinare le informazioni, e questo miglioramento passa anche dallo sport. Secondo lo studio bastano 20 minuti di sport al giorno a intensità moderata o più elevata per migliorare la memoria: in particolare, i ricercatori consigliano il ciclismo o comunque attività simili come la cyclette o i rulli.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bastano pochi minuti di sport al giorno per migliorare la memoria: ecco quanti

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