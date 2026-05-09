La Corte dei conti ha condannato il responsabile di un evento organizzato dalla Festa dell’Unità, coinvolto in un procedimento riguardante un finanziamento di 66 mila euro assegnato da un Comune locale a una cooperativa rossa. La cooperativa aveva ricevuto i fondi senza averne diritto, secondo quanto stabilito dall’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda l’assegnazione di risorse pubbliche e le responsabilità del responsabile dell’evento.

La cooperativa rossa riceve 66 mila dal Comune di Bologna, pur non avendone diritto. La Corte dei Conti dell'Emilia Romagna condanna la società presieduta da Manuele Roveri, dirigente del Pd e attuale responsabile organizzativo della festa dell'Unità, a restituire il totale di «tutti i crediti indebitamente riconosciuti dal Dipartimento Cultura e Promozione». La decisione scaturisce da un esposto di Fratelli d'Italia. Il partito della Meloni, nell'ormai lontano 2023, su iniziativa dei consiglieri Manuela Zuntini, Stefano Cavedagna, Francesco Sassone, Fabio Brinati e Felice Caracciolo, si era rivolto alle autorità preposte per segnalare come, tra il 2019 e il 2022, alcune realtà, compresa quella del suddetto amministratore dem, avrebbero ricevuto fondi per bandi a cui non avrebbero potuto prender parte.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coop rossa e fondi comunali: la Corte dei conti condanna il capo della Festa dell'Unità

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