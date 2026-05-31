Tra il 2014 e il 2018, il Consorzio Maleventum di Benevento avrebbe ricevuto 20 milioni di euro provenienti da fondi destinati all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. La Corte dei Conti ha rilevato che parte di queste risorse sarebbe stata usata per coprire spese di viaggi e acquisti di oggetti di lusso. I fondi sarebbero stati quindi deviati dall’obiettivo principale dell’assistenza ai migranti.

Tra il 2014 e il 2018, sarebbero stati erogati al Consorzio Maleventum di Benevento 20 milioni di euro per l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale. La Procura contabile contesta un presunto danno erariale per 1,3 milioni di dollari. Tra gli indagati anche ex dipendenti della Prefettura di Benevento Viaggi, oggetti di lusso e soggiorni pagati con i fondi migranti: la Corte dei Conti ha avviato un’inchiesta nei confronti di otto persone per un presuntodanno erariale che ammonta a 1,3 milioni di euro. I fatti contestati risalgono tra il 2014 e il 2018, quando gli indagati avrebbero risparmiato sui servizi assistenziali da fornire nei centri per l’accoglienza di migranti nel Consorzio “Malaventum” di Benevento, utilizzando il denaro per scopi personali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Corte dei Conti, fondi migranti utilizzati per viaggi e oggetti di lusso

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Temi più discussi: Non autosufficienza: registrato alla Corte dei Conti il DPCM sul Piano Nazionale 2025-2027 e il riparto del Fondo; Pnrr, l’allarme della Corte dei Conti: nel Lazio solo il 33% dei progetti è concluso; Corte dei Conti sul Pnrr, Sicilia fanalino di coda: completato appena il 22,4% dei progetti; Fondi pubblici al Giffoni Film Festival, la Corte dei conti contesta un danno da 478mila euro.

Benevento, fondi per i migranti usati per viaggi e beni di lusso #cortedeiconti x.com

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