Il difensore francese, che avrebbe dovuto trasferirsi alla Juventus, sta per firmare con il Real Madrid. L’accordo tra il calciatore e il club spagnolo è ormai prossimo alla conclusione. La trattativa con il club torinese è stata interrotta, e il trasferimento al Real Madrid sembra ormai definitivo. Nessun altro dettaglio sul contratto o sulla durata dell’accordo è stato ancora comunicato.

di Francesco Spagnolo Il matrimonio fra Konaté e la Juventus non si farà Il difensore francese, infatti, è ormai ad un passo dalla firma con il Real Madrid. Sembra sfumare in maniera definitiva l’ipotesi Konate per la Juventus. Il difensore, accostato ai bianconeri, secondo le informazioni di Fabrizio Romano, avrebbe raggiunto un accordo verbale con il Real Madrid. Le parti hanno infatti già definito l’intesa, che prevede un contratto quadriennale che sarà firmato solamente dopo l’elezione di Florentino Perez. La volontà del calciatore è apparsa chiarissima fin dai primi contatti: il fascino della maglia del Real Madrid ha superato qualsiasi altra proposta sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sfuma Konate per la Juve: il difensore sta firmando per questo club. I dettagli dell’accordo

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