Inter sfuma il sogno Konate | il Real Madrid accelera e chiude l’accordo con il difensore
Il Real Madrid ha concluso l’accordo con il difensore, facendo sfumare il trasferimento al club nerazzurro. Le richieste economiche avanzate dall’agente del giocatore hanno influenzato la decisione, portando gli spagnoli a accelerare le trattative e a chiudere l’accordo. L’Inter ha dovuto cambiare obiettivo, rinunciando al giocatore dopo aver valutato le condizioni economiche proposte. La trattativa tra le parti si è conclusa con il club madrileno che ha ottenuto il trasferimento.
di Alberto Petrosilli I nerazzurri costretti a cambiare obiettivo: decisive le richieste economiche e l’intesa raggiunta con i Blancos. Sfuma Konate. L’ Inter dovrà con ogni probabilità cancellare il nome di Ibrahima Konaté dalla lista dei possibili rinforzi per la difesa. Il centrale francese del Liverpool, accostato nei mesi scorsi anche ai nerazzurri insieme alla Juventus, è infatti sempre più vicino a vestire la maglia del Real Madrid. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il club spagnolo avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il giocatore per un contratto della durata di quattro anni, corredato da un importante bonus alla firma. 🔗 Leggi su Internews24.com
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