Inter sfuma il sogno Konate | il Real Madrid accelera e chiude l’accordo con il difensore

Notizia in breve

Il Real Madrid ha concluso l’accordo con il difensore, facendo sfumare il trasferimento al club nerazzurro. Le richieste economiche avanzate dall’agente del giocatore hanno influenzato la decisione, portando gli spagnoli a accelerare le trattative e a chiudere l’accordo. L’Inter ha dovuto cambiare obiettivo, rinunciando al giocatore dopo aver valutato le condizioni economiche proposte. La trattativa tra le parti si è conclusa con il club madrileno che ha ottenuto il trasferimento.