Catania dall’agrumeto confiscato alla mafia nasce una giornata di legalità e solidarietà – FOTO

A Catania, un terreno che in passato era legato agli interessi della criminalità organizzata è stato confiscato e trasformato in un luogo dedicato alla legalità e alla solidarietà. La giornata dedicata a questi temi ha coinvolto la comunità locale, con iniziative e incontri pubblici. La trasformazione del terreno rappresenta un esempio di riutilizzo di proprietà sequestrate alla criminalità per scopi sociali.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Un terreno un tempo legato agli interessi della criminalità organizzata si è trasformato in un simbolo concreto di riscatto sociale e partecipazione collettiva. Nell’agrumeto confiscato alla mafia e affidato alla Cooperativa Sociale “Beppe Montana – Libera Terra”, in contrada Jungetto lungo la Strada Statale 192, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà, alla legalità e all’impegno civile. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato comunale ai Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, guidato da Viviana Lombardo, insieme alla cooperativa che gestisce il fondo agricolo. L’evento ha rappresentato un forte messaggio di rinascita: un bene sottratto alla mafia restituito alla comunità e trasformato in occasione di crescita sociale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, dall’agrumeto confiscato alla mafia nasce una giornata di legalità e solidarietà – FOTO Notizie correlate Bene confiscato alla mafia sarà 'casa' per i finanzieri: "Avanti sulla strada della legalità”“C’è una forma di giustizia che si tocca con mano, ed è quella che trasforma l’ombra dell'illegalità in luce per l’intera comunità. Risanamento, pronto il primo alloggio confiscato alla mafia per una famiglia delle baraccopoliÈ pronto per essere assegnato a una famiglia proveniente dalle baraccopoli il primo dei quattro appartamenti confiscati alla criminalità organizzata... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gli studenti raccolgono le arance nell'ex agrumeto della mafia, i frutti saranno donati alla Caritas; Catania. Gli alunni delle scuole elementari alla Giornata solidale di raccolta delle arance; Beni confiscati: venerdì 8 maggio giornata solidale di raccolta arance con le scuole. A Catania i dipendenti della Città Metropolitana potranno portare cani e gatti in ufficio due volte a settimana. La svolta pet-friendly prevede regole precise: massimo 15 animali al giorno e via libera solo con il consenso dei colleghi: https://kodmi.it/NG9ho - facebook.com facebook A Veronello poker del #Catania sull' #Inter U23 in amichevole x.com