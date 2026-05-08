Catania dall’agrumeto confiscato alla mafia nasce una giornata di legalità e solidarietà – FOTO
A Catania, un terreno che in passato era legato agli interessi della criminalità organizzata è stato confiscato e trasformato in un luogo dedicato alla legalità e alla solidarietà. La giornata dedicata a questi temi ha coinvolto la comunità locale, con iniziative e incontri pubblici. La trasformazione del terreno rappresenta un esempio di riutilizzo di proprietà sequestrate alla criminalità per scopi sociali.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un terreno un tempo legato agli interessi della criminalità organizzata si è trasformato in un simbolo concreto di riscatto sociale e partecipazione collettiva. Nell’agrumeto confiscato alla mafia e affidato alla Cooperativa Sociale “Beppe Montana – Libera Terra”, in contrada Jungetto lungo la Strada Statale 192, si è svolta una giornata dedicata alla solidarietà, alla legalità e all’impegno civile. L’iniziativa è stata promossa dall’Assessorato comunale ai Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, guidato da Viviana Lombardo, insieme alla cooperativa che gestisce il fondo agricolo. L’evento ha rappresentato un forte messaggio di rinascita: un bene sottratto alla mafia restituito alla comunità e trasformato in occasione di crescita sociale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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