Bene confiscato alla mafia sarà ' casa' per i finanzieri | Avanti sulla strada della legalità

Un bene confiscato alla criminalità organizzata diventerà una residenza per i finanzieri, segnando una tappa concreta nel percorso di recupero e riutilizzo di proprietà sottratte alla criminalità. Il progetto mira a rendere il bene un simbolo di legalità, contribuendo alla riqualificazione del territorio e all’affermazione delle istituzioni contro le attività illecite. Il processo si inserisce nelle iniziative di recupero e valorizzazione dei beni sequestrati, con l’obiettivo di favorire un impatto positivo sulla comunità locale.

“C’è una forma di giustizia che si tocca con mano, ed è quella che trasforma l’ombra dell'illegalità in luce per l’intera comunità. La scorsa settimana, il Comune di San Nicandro Garganico è entrato formalmente in possesso di un bene confiscato alla criminalità organizzata: un passo che segna una vittoria profonda per tutti noi”. Ad annunciare il cambio di passo dell'immobile è il sindaco, Matteo Vocale. L'immobile confiscato è un'abitazione al piano terra con un piccolo giardino, situata in una nostra zona residenziale. Un immobile che porta con sé una storia di riscatto: sequestrato anni fa a seguito di un’importante operazione della Guardia di Finanza, la sua confisca definitiva è avvenuta nel 2016. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Niente Casa della Legalità nel bene confiscato per usura, Libera: "Chiediamo chiarezza e trasparenza"Qualche giorno fa è stata approvata la delibera di sostituzione del progetto che prevedeva la gestione e riorganizzazione del bene confiscato in...

Arenella, bene confiscato alla mafia diventa parcheggio pubblico: via libera della GiuntaLa Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Papa Sergio I.

Temi più discussi: I beni confiscati e la città che deve ancora conoscerli; Cicloriparo compie 14 anni e rilancia la sfida alla città: festa, asta solidale e targa nel bene confiscato alla mafia -; IL SANGUE MAI LAVATO, IL DOCUMENTARIO SU FRANCESCO MARCONE SARA’ PROIETTATO SUL BENE CONFISCATO A LUI DEDICATO; Caso Ofria: maxi condanne nel processo di primo grado; Associazione Antimafie Rita Atria: presenteremo esposti su altri beni confiscati.

Sale: da luoghi legati alla mafia a tetto per persone fragiliSALE - Due beni confiscati alla criminalità organizzata, ristrutturati e rifunzionalizzati sono diventati Gruppi Appartamento per l'accoglienza temporanea ... radiogold.it

Autismo, a Palermo un Centro dedicato in un bene confiscato alla mafiaServizi integrati, aule multisensoriali e un nuovo centro sul mare, frutto del lavoro di ParlAutismo in raccordo con le Istituzioni. insanitas.it

“Masseria Ferraioli”, Afragola. Un bene confiscato alla camorra. Il fiore all’occhiello di questa città da sempre abbandonato dalle amministrazioni di destra. Eppure, nonostante ciò, encomiabile lo sforzo dei volontari che la gestiscono in affidamento senza aver - facebook.com facebook