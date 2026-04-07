Bene confiscato alla mafia sarà ' casa' per i finanzieri | Avanti sulla strada della legalità

Da foggiatoday.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bene confiscato alla criminalità organizzata diventerà una residenza per i finanzieri, segnando una tappa concreta nel percorso di recupero e riutilizzo di proprietà sottratte alla criminalità. Il progetto mira a rendere il bene un simbolo di legalità, contribuendo alla riqualificazione del territorio e all’affermazione delle istituzioni contro le attività illecite. Il processo si inserisce nelle iniziative di recupero e valorizzazione dei beni sequestrati, con l’obiettivo di favorire un impatto positivo sulla comunità locale.

“C’è una forma di giustizia che si tocca con mano, ed è quella che trasforma l’ombra dell'illegalità in luce per l’intera comunità. La scorsa settimana, il Comune di San Nicandro Garganico è entrato formalmente in possesso di un bene confiscato alla criminalità organizzata: un passo che segna una vittoria profonda per tutti noi”. Ad annunciare il cambio di passo dell'immobile è il sindaco, Matteo Vocale. L'immobile confiscato è un'abitazione al piano terra con un piccolo giardino, situata in una nostra zona residenziale. Un immobile che porta con sé una storia di riscatto: sequestrato anni fa a seguito di un’importante operazione della Guardia di Finanza, la sua confisca definitiva è avvenuta nel 2016. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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