Settemila persone sulla spiaggia di Baia Donn' Anna Borrelli contro la mancata gestione
Settemila persone si sono radunate sulla spiaggia di Baia Donn'Anna a Posillipo, creando un forte sovraffollamento. La presenza massiccia di bagnanti ha portato a una carenza di servizi e strutture di assistenza. La situazione è stata segnalata come problematica da un rappresentante locale, che ha criticato la gestione dell’afflusso di visitatori. La spiaggia si è riempita rapidamente, rendendo difficile il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.
Settemila persone sulla spiaggia di Baia Donn'Anna, a Posillipo, in una situazione di forte sovraffollamento e con servizi ritenuti insufficienti. È quanto denunciato dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sull'arenile. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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