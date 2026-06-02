Settemila persone sulla spiaggia di Baia Donn' Anna Borrelli contro la mancata gestione

Notizia in breve

Settemila persone si sono radunate sulla spiaggia di Baia Donn'Anna a Posillipo, creando un forte sovraffollamento. La presenza massiccia di bagnanti ha portato a una carenza di servizi e strutture di assistenza. La situazione è stata segnalata come problematica da un rappresentante locale, che ha criticato la gestione dell’afflusso di visitatori. La spiaggia si è riempita rapidamente, rendendo difficile il rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico.