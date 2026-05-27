Spiaggia di Palazzo Donn’Anna subito pulizia controlli e responsabilità chiare
La spiaggia di Palazzo Donn’Anna a Posillipo è stata sottoposta a pulizia immediata dopo segnalazioni di degrado. Le autorità hanno avviato controlli per verificare le condizioni e stabilire responsabilità chiare. Sono stati rimossi rifiuti e detriti lungo la battigia, mentre si stanno verificando eventuali violazioni alle norme di tutela ambientale. Nessuna informazione su interventi futuri o sanzioni, ma le operazioni di bonifica sono state avviate senza indugio.
Tempo di lettura: 2 minuti La spiaggia libera di Palazzo Donn’Anna, a Posillipo, torna al centro dell’attenzione per le condizioni di degrado segnalate negli ultimi giorni. Cumuli di rifiuti, mancanza di controlli, accessi incerti e assenza di un presidio stabile stanno trasformando uno dei luoghi più suggestivi della costa napoletana in un caso nazionale. A denunciare la situazione sono stati anche l’on. Francesco Emilio Borrelli e il gruppo dei Verdi, insieme a Giovanni Caselli, presidente della Commissione Ambiente della Municipalità 1, che hanno effettuato un nuovo sopralluogo evidenziando la presenza di spazzatura lasciata da bagnanti e turisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Ora 17:36 questo è come lasciano la spiaggia adiacente a via posillipo. x.com
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