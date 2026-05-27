Spiaggia di Palazzo Donn’Anna subito pulizia controlli e responsabilità chiare

Notizia in breve

La spiaggia di Palazzo Donn’Anna a Posillipo è stata sottoposta a pulizia immediata dopo segnalazioni di degrado. Le autorità hanno avviato controlli per verificare le condizioni e stabilire responsabilità chiare. Sono stati rimossi rifiuti e detriti lungo la battigia, mentre si stanno verificando eventuali violazioni alle norme di tutela ambientale. Nessuna informazione su interventi futuri o sanzioni, ma le operazioni di bonifica sono state avviate senza indugio.