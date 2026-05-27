Palazzo Donn’Anna la spiaggia-gioiello di Posillipo tra rifiuti accessi incerti e responsabilità da chiarire
Sul lungomare di Posillipo, vicino a Palazzo Donn’Anna, sono stati trovati rifiuti sulla spiaggia e accessi incerti. Un sopralluogo dei Verdi con due rappresentanti ha evidenziato problemi di sicurezza e abbandono. La situazione resta sotto osservazione, ma non sono state ancora definite responsabilità o interventi immediati. La spiaggia, nota come gioiello locale, continua a mostrare segni di degrado e mancanza di manutenzione.
Intelligenza Artificiale, linguistica computazionale e giustizia tributaria: a Napoli la V edizione di Linguistica ed Economia Dopo il nuovo sopralluogo dei Verdi con Francesco Emilio Borrelli e Giovanni Caselli, resta aperto il nodo della gestione ordinaria: pulizia, controlli, sicurezza e concessioni La spiaggia di Palazzo Donn’Anna, a Posillipo, continua a essere al centro di polemiche, denunce pubbliche e sopralluoghi istituzionali. Negli ultimi giorni il gruppo dei Verdi, con Giovanni Caselli, presidente della Commissione Ambiente della Municipalità 1, e con l’onorevole Francesco Emilio Borrelli, ha nuovamente sollevato il problema del degrado dell’arenile, denunciando la presenza di cumuli di rifiuti lasciati da bagnanti e turisti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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