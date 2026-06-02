Settanta tappe dall' alba a notte fonda | a Brescia torna la Festa dell' Opera

Notizia in breve

Da venerdì 5 giugno a sabato 6, Brescia ospita la quindicesima edizione della Festa dell’Opera, con settanta tappe che si svolgono dall’alba a notte fonda. La manifestazione elimina i confini tra palcoscenico e pubblico, coinvolgendo vari luoghi della città. L’evento prevede spettacoli e iniziative distribuite nel centro storico, senza limiti di orario, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza in un grande racconto musicale e teatrale.