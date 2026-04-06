Un uomo di 91 anni è uscito di casa per cercare asparagi e non è più tornato. Dopo ore di ricerche, è stato individuato a tarda notte con l’ausilio di un elicottero dell’Aeronautica Militare, intervenuto insieme ai vigili del fuoco di Prato e al comando di Firenze, distaccamento di Calenzano. La sua posizione è stata trovata in una zona isolata, lontana dalla residenza.

Prato, 6 aprile 2026 – È uscito per andare a cercare asparagi e non ha fatto ritorno. Ore di preoccupazione per un anziano di 91 anni che è stato ritrovato a tarda notte grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Prato e del Comando di Firenze, distaccamento di Calenzano. Le squadre hanno dato il via alle ricerche in località Cavagliano sui monti della Calvana, dopo l’allarme della moglie del 91enne, preoccupata dopo che il marito non si è presentato all’appuntamento stabilito. Devastante incendio sull’Appennino, fiamme sul versante Pistoiese: canadair in azione Assieme a personale del Sast e del 118, l'uomo è stato individuato tramite il visore termico di un drone e raggiunto da personale a terra non con poche difficoltà, date le condizioni di terreno impervio e di fitta vegetazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce a cercare asparagi e non fa ritorno, recuperato a notte fonda con l’elicottero dell’Aeronautica

Leggi anche: Tratto in salvo nella notte l'uomo precipitato in un canalone per 80 metri: in azione anche un elicottero dell'Aeronautica

Cade e si procura un grave trauma: uomo trasportato da Capri a Napoli con un elicottero dell’AeronauticaQuesta notte, l'infortunato è stato soccorso con un volo sanitario urgente dell'Aeronautica Militare sull'isola di Capri ed è stato trasportato...