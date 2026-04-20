Sabato 23 maggio, Roma ospiterà la sedicesima edizione della Notte dei Musei, un evento che permette di visitare gratuitamente numerosi musei e siti culturali fino a tarda notte. Durante la serata, molti spazi aperti al pubblico offriranno aperture straordinarie, esposizioni temporanee e spettacoli dal vivo, creando un itinerario notturno tra le principali attrazioni culturali della città. L’iniziativa coinvolge anche alcune istituzioni pubbliche e private che partecipano con programmi speciali.

Sabato 23 maggio la capitale sarà protagonista della sedicesima edizione della Notte dei Musei, un appuntamento che trasforma il patrimonio artistico romano in un palcoscenico notturno tra arte e spettacoli dal vivo. L’iniziativa, coordinata da Ze’tema progetto cultura insieme alla Sovrintendenza capitolina ai beni culturali e all’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, vedrà l’apertura straordinaria delle strutture museali dalle ore 20:00 fino alle 02:00 del mattino, con un limite per gli ingressi fissato alle 01:00. La partecipazione attiva della cittadinanza e i nuovi flussi nei poli culturali. L’evento, che si inserisce nel più ampio contesto della Nuit européenne des musées, punta a coinvolgere direttamente la popolazione locale attraverso una programmazione che mira a rendere la cultura un bene accessibile a tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma si accende: la Notte dei Musei apre i tesori fino a notte fonda

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