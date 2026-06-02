Il Terzo polo ha annunciato di non partecipare alla coalizione del centrodestra a Sesto, definendo il candidato imposto dal Pd. In una dichiarazione, hanno affermato che il territorio necessita di un’alternativa reale, non di un’unione di sigle senza coerenza. La posizione è stata comunicata dopo che si era parlato di un possibile accordo tra le parti. La decisione è stata resa pubblica attraverso una nota ufficiale.

Sesto ha bisogno di un’alternativa vera, non di una somma algebrica di sigle, non di un percorso dove uno decide e gli altri devono semplicemente ubbidire". Muore in culla il campo largo del centrosinistra, che il prossimo anno spera di tornare a governare dopo dieci anni di opposizione. Dopo la prima uscita pubblica dell’ex vicequestore Paola Morsiani – in un evento del Pd con una locandina che non le ha neanche "regalato" un ruolo, vecchio o attuale – arrivano le bordate di un pezzo di alleati. "Per mesi, tutte le forze di opposizione si sono sedute allo stesso tavolo con l’obiettivo di mettere da parte le geometrie dei partiti nazionali. Volevamo evitare gli errori del passato e correre divisi – raccontano Cittadin*Sestesi, Azione e Italia Viva –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sesto, Terzo polo fuori dal campo largo: "Candidato imposto dal Pd, diciamo no"

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