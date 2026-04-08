Oggi è stata presentata a Sesto Fiorentino la lista Sesto Riformista, che parteciperà alle prossime elezioni comunali. La candidatura a sindaco è di Alessandro Martini, rappresentante dei riformisti. La presentazione si è svolta in un evento pubblico, senza annunci di alleanze con altri schieramenti o formazioni politiche. Nessun altro candidato o lista è stato annunciato in questa fase.

SESTO FIORENTINO – È stata presentata oggi la lista Sesto Riformista, che sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative di Sesto Fiorentino, con Alessandro Martini candidato sindaco. La lista nasce dall’unione di un’ampia area riformista e moderata ed è sostenuta da Casa Riformista, Azione, Avanti Psi, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, +Europa, Pri e Pli. “Sesto Fiorentino – dicono i promotori – ha oggi più che mai bisogno di una nuova spinta riformista: un progetto serio, concreto e capace di guardare al futuro, mettendo al centro sviluppo, coesione sociale e qualità della vita. La volontà iniziale delle forze riformiste era quella di contribuire alla costruzione del cosiddetto campo largo, mettendo a disposizione idee, competenze ed energie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Niente campo largo a Sesto Fiorentino: Alessandro Martini candidato sindaco dei riformisti

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