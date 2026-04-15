Niente campo largo a Sesto Fiorentino candidato sindaco anche Alessandro Martini

A Sesto Fiorentino è stato annunciato un nuovo candidato alle prossime elezioni comunali. Si tratta di Alessandro Martini, che si presenterà con la lista 'Sesto Riformista'. La lista è sostenuta da diversi gruppi politici, tra cui Italia Viva, Azione, Casa Riformista, +Europa, Avanti Psi, il Partito liberaldemocratico, Pri e Pli. Questa candidatura si inserisce nel quadro delle iniziative politiche in vista delle consultazioni amministrative.

C'è pure Alessandro Martini tra i candidati a sindaco di Sesto Fiorentino. Correrà per la lista 'Sesto Riformista', appoggiata da Italia Viva, Azione, Casa Riformista, +Europa, Avanti Psi, Partito liberaldemocratico, Pri e Pli.Martini, ex docente di ruolo alle superiori, ha una lunga esperienza.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Niente campo largo a Sesto Fiorentino: Alessandro Martini candidato sindaco dei riformistiSESTO FIORENTINO – È stata presentata oggi la lista Sesto Riformista, che sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative di Sesto... Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Da Palazzo Vecchio a candidato sindaco a Sesto Fiorentino, chi è l'uomo schierato dai renziani; Garante regionale per l'infanzia: bufera sul renziano Scaramelli, Avs e 5 Stelle non lo vogliono; Niente campo largo a Sesto Fiorentino | Alessandro Martini candidato sindaco dei riformisti; Martini riformista di lungo corso Sarà candidato sindaco al centro. Niente campo largo, a Sesto Fiorentino candidato sindaco anche Alessandro MartiniL'esperienza a Palazzo Vecchio e la 'cacciata' da parte di Nardella, ora la corsa a primo cittadino appoggiato dai renziani ... firenzetoday.it Niente campo largo a Sesto Fiorentino: Alessandro Martini candidato sindaco dei riformistiSESTO FIORENTINO - È stata presentata oggi la lista Sesto Riformista, che sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative di Sesto Fiorentino, con Alessandro Martini candidato sindaco. La list ... msn.com In #A11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso FI #viabiliTOS x.com Roland’s Social & Business Catering | Sesto Fiorentino facebook