A Sesto torna l’iniziativa ‘Un palco in biblioteca’ con una serie di spettacoli che includono teatro, concerti e altri eventi dal vivo. La manifestazione prevede diverse rappresentazioni e performance programmate nel corso della stagione estiva. Tra gli appuntamenti, figura anche la partecipazione di un ex atleta di alto livello e di un’attrice, che si alterneranno sul palco per offrire intrattenimento e cultura alla comunità locale. La rassegna si svolge in vari spazi della biblioteca e nei pressi della città.

Firenze, 1 giugno 2026 - Il campione del volley Andrea Zorzi insieme all’attrice Beatrice Visibelli, Anna Meacci nei panni della “Romanina”, l’omaggio a Leo Ferré di Anna Maria Castelli, il ricordo del direttore d’orchestra Bruno Bartoletti, tre serate dedicate alle “Memorie di Adriano”. E poi, concerti, danza, la Notte Bianca, spettacoli e laboratori per bambini ispirati al mondo della letteratura. Temi e protagonisti di “ Un palco in biblioteca”, la rassegna che la Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino propone a giugno e luglio nei suoi spazi dell’ex Manifattura Ginori. Come nelle precedenti edizioni, tutto, o quasi, è a ingresso libero, per le serate a pagamento si spendono al massimo 1012 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sesto, torna ‘Un palco in biblioteca’ tra teatro, concerti e spettacoli

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