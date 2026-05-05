Un nuovo approccio alla giustizia viene proposto con l’intenzione di rendere i servizi legali più accessibili a tutti. Secondo le autorità, si punta a favorire un arbitrato di prossimità, principalmente per i casi di minore rilevanza, come un modo per semplificare e velocizzare le procedure. Il vice sindaco ha commentato che questa iniziativa rappresenta un servizio importante per la comunità locale.

di Laura Valdesi SIENA "Un servizio importante", sottolinea il vice sindaco Michele Capitani. "La giustizia più vicina ai cittadini. L’intento è di agire in controtendenza rispetto a quella ordinaria che, inevitabilmente, ai fini deflattivi tende a dimenticare le questioni bagatellari. Parimenti in controtendenza rispetto all’accentramento progressivo degli Uffici, riportando la giustizia un po’ come era un tempo quando presso ogni comune esisteva un giudice conciliatore a servizio del territorio", rileva il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Giovanni Ciacci. "Un’iniziativa a cui siamo molto interessati", dichiarano a più riprese...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giustizia, idea delle toghe: "Più vicina ai cittadini. Arbitrato di prossimità per i casi bagatellari"

Notizie correlate

Sanità di prossimità. Misericordia e Asl alleate. Servizi più vicini ai cittadiniPartito in quarta il nuovo progetto sociale studiato dai volontari della Misericordia Val di Turrite, strettamente legata alla Misericordia di Borgo...

A San Giuliano Terme ecco l'ufficio di prossimità: servizi più vicini ai cittadiniI cittadini potranno evitare così di recarsi in Tribunale per le pratiche che non necessitano dell'accompagnamento di un legale Al taglio del nastro...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Giustizia, idea delle toghe: Più vicina ai cittadini. Arbitrato di prossimità per i casi bagatellari.

Giustizia, idea delle toghe: Più vicina ai cittadini. Arbitrato di prossimità per i casi bagatellariCiacci e Panzieri hanno illustrato l’iniziativa dell’Ordine degli avvocati. Grande interesse dei sindaci disposti a mettere a disposizione stanza e wi-fi. Tribunale di Siena a rischio chiusura nella ... lanazione.it

Troppe toghe in uscita, il governo pensa di alzare l’età del pensionamentoSegnale ai magistrati: allo studio norma per portare da 70 a 72 anni il limite. A Roma e Milano Lo Voi e Viola potrebbero restare ... repubblica.it