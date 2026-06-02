serve una cultura che insegni il rispetto

Un nuovo femminicidio si è verificato, con un episodio che ha lasciato senza parole. La vittima, identificata come una donna, è stata uccisa in circostanze ancora da chiarire. La frase di un'esponente evidenzia la necessità di promuovere una cultura che insegni il rispetto. La notizia ha suscitato reazioni di indignazione, mentre si chiede maggiore attenzione per prevenire simili tragedie.

"Non riesco a trovare parole abbastanza forti per l’ennesimo femminicidio. Samanta Zironi non è un titolo di giornale. Non è un caso di cronaca. Era una donna, una figlia, un’amica, una persona con una storia, dei sogni, dei giorni ancora da vivere". A qualche ora dalla tragedia del Barco, l’assessore Angela Travagli dedica una riflessione all’accaduto attraverso un post sul proprio profilo Facebook. "E invece – prosegue – oggi resta solo il silenzio. Quello che arriva dopo una vita spezzata. Quello che ogni volta ci lascia increduli, arrabbiati, impotenti. Fa male pensare che nel 2026 si continui a morire per mano di chi diceva di amare. Fa male leggere l’ennesima notizia e sapere che domani ne arriverà un’altra, e poi un’altra ancora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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