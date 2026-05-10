De Micheli | Dobbiamo diffondere una vera cultura del rispetto e della protezione

In Italia si sono verificati diversi casi di femminicidio, tra cui uno recente in cui un marito ha ucciso la propria moglie all’interno della propria abitazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’episodio, che si è aggiunto a una serie di violenze domestiche che fanno ancora discutere pubblicamente. La discussione pubblica si concentra sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della protezione.

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