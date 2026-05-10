De Micheli | Dobbiamo diffondere una vera cultura del rispetto e della protezione
In Italia si sono verificati diversi casi di femminicidio, tra cui uno recente in cui un marito ha ucciso la propria moglie all’interno della propria abitazione. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’episodio, che si è aggiunto a una serie di violenze domestiche che fanno ancora discutere pubblicamente. La discussione pubblica si concentra sulla necessità di promuovere una cultura del rispetto e della protezione.
«Ancora una volta le cronache ci riservano la tragica notizia di un femminicidio, con un marito che ha ucciso la propria moglie tra le mura domestiche. Voglio far arrivare il mio cordoglio alla famiglia della vittima e in particolare ai giovani figli colpiti da un dolore così grande e privati.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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