Ultimo ha detto agli studenti di Tor Vergata che a scuola servirebbe una materia per imparare a capire chi si è e cosa si vuole. L’Aula Magna era piena, con molti in piedi. Tra sei settimane si terrà un evento legato a queste dichiarazioni.

Aula Magna di Tor Vergata gremita solo in piedi per accogliere Ultimo. Tra sei settimane il cantautore tornerà proprio in quell’area dell’ateneo romano per un live che punta a riscrivere i numeri dei concerti in Italia: 250mila presenze attese, cifra che supererebbe il primato di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017. “Quello a Tor Vergata era un’immagine che avevo in testa da tempo, realizzatasi poi anche nei dettagli più impensabili”, ha raccontato l’artista ai 500 studenti presenti. “L’idea è nata anni fa, quando neanche immaginavamo fosse possibile organizzare un evento qui”. Nel dialogo con lo psichiatra Paolo Crepet, Ultimo ha parlato a cuore aperto delle sue insicurezze, della difficoltà a esprimersi a parole e della scelta di affidarsi alle canzoni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ultimo agli studenti di Tor Vergata: “ A scuola servirebbe una materia che insegni a capire chi sei e cosa vuoi davvero”

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ULTIMO allUniversità di Roma Tor Vergata incontra 300 studenti - RTL 102.5

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