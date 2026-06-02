A giugno arriveranno nuove serie TV e nuovi episodi di stagioni già note sulla piattaforma streaming. La casa di produzione ha annunciato l’uscita di diversi titoli originali e di aggiornamenti per le serie esistenti. Gli abbonati potranno seguire le novità durante tutto il mese, senza pause estive. La programmazione si concentra su produzioni di vario genere, con date di uscita specifiche per ciascun titolo.

© Disney L’estate si avvicina ma il mondo streaming non va in vacanza, proponendo agli abbonati inediti titoli seriali e nuovi capitoli di storie già amate. Tra le novità assolute, da segnalare Cape Fear di Apple TV e il nuovo progetto di Tyler Perry Divorced Sistas, disponibile su Paramount+ a fine mese. Tra i ritorni più attesi, invece, ci sono la seconda stagione di Storia della mia Famiglia, dal 10 giugno su Netflix con l’arrivo di Sergio Castellitto nel cast, e la quinta e ultima stagione di The Bear, che debutterà su Disney+ il 26 giugno. Tutte le nuove serie di giugno 2026. Not suitable for Work – Disney+, 2 giugno. The Witness – Netflix, 4 giugno. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Serie TV in arrivo a giugno

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