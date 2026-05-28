Paramount+ Giugno 2026 | da The Agency 2 a Regretting You tutti i film e le serie TV in arrivo

Il titolo di punta del mese è senza dubbio la seconda stagione di The Agency, l’acclamato spy thriller in 10 episodi disponibile a partire dal 21 giugno. La serie, prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios, vede il ritorno di Michael Fassbender nei panni di Martian, l’agente della CIA sotto copertura la cui missione diventerà ancora più pericolosa e personale per salvare la donna che ama, Samia (Jodie Turner-Smith), prigioniera politica in Sudan. Sviluppata da Jez Butterworth e John-Henry Butterworth, lo show vanta un cast stellare completato da Jeffrey Wright, Katherine Waterston, Richard Gere, con la partecipazione straordinaria di Dominic West e Hugh Bonneville. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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The Agency | Trailer Ufficiale ITA - Paramount+

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