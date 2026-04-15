Not Suitable for Work | la nuova serie Disney+ in arrivo il 2 giugno

Not Suitable for Work, la nuova serie comedy originale creata da Mindy Kaling, debutterà il 2 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale, e su Hulu negli Stati Uniti, con tre episodi disponibili al lancio. La serie proseguirà con due episodi ogni settimana e si concluderà con il finale il 23. Dalla creatrice di serie comedy di successo Mindy Kaling, Not Suitable for Work segue cinque ventenni ossessionati dal lavoro che puntano al successo professionale e, tempo permettendo, anche alla felicità personale, nel quartiere più glamour di Manhattan, Murray Hill. Kaling ha creato Not Suitable for Work ed è executive producer con lo showrunner Charlie Grandy ( The Sex Lives of College Girls, The Mindy Project ) e con Howard Klein di 3 Arts Entertainment.🔗 Leggi su Nerdpool.it

Temi più discussi: Not Suitable for Work, la serie comedy di Mindy Kaling arriva su Disney +; Mindy Kaling torna su Disney+ con la nuova comedy Not Suitable for Work; Not suitable for work, la nuova comedy su Disney+; Not Suitable for Work, una nuova serie comedy su Disney+.

Not Suitable for Work è la nuova comedy firmata Mindy Kaling: debutto fissato al 2 giugno su Disney+. Preparati a risate senza filtri e situazioni decisamente fuori controllo #NotSuitableForWork #MindyKaling #DisneyPlus #SerieTV #Comedy - facebook.com facebook

