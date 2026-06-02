Serena Williams torna a competere a 44 anni, partecipando al torneo WTA 500 del Queen’s in doppio con una wild card. È il suo primo torneo dopo quasi quattro stagioni di assenza. La giocatrice ha annunciato il rientro ufficiale attraverso i canali ufficiali della WTA. La partecipazione è in doppio, senza indicazioni su future singole competizioni. La presenza a questo evento segna il suo ritorno alle competizioni ufficiali dopo un lungo periodo di inattività.

L’ex numero uno del mondo ha annunciato il ritorno alle competizioni. La statunitense giocherà il torneo WTA 500 del Queen’s in doppio grazie a una wild card. L’ultima apparizione risaliva agli US Open 2022. Serena Williams è pronta a tornare in campo. Dopo mesi di indiscrezioni e segnali che lasciavano intuire un possibile rientro, è arrivata la conferma ufficiale: la leggenda del tennis mondiale tornerà a competere a quasi quattro anni dall’ultima partita disputata. La statunitense, oggi 44enne, prenderà parte agli HSBC Championships, torneo WTA 500 in programma sull’erba del Queen’s Club di Londra dall’8 al 14 giugno. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Serena Williams torna in campo a 44 anni: rientro ufficiale al Queen’s dopo quasi quattro stagioni

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Serena Williams RETURNS to Tennis Official Comeback at Queens Club!

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