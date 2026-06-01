Serena Williams, 44 anni, torna a competere in campo. Parteciperà in doppio dal 8 giugno al torneo di Queen’s. La giocatrice aveva disputato l’ultima partita nel 2022 agli US Open in singolare. Questa è la sua prima partecipazione ufficiale dopo un periodo di assenza.

Dopo mesi di indiscrezioni, adesso la notizia è ufficiale: Serena Williams, 44 anni, torna in campo. La campionessa statunitense è iscritta al torneo di doppio nell'Hsbc Championships, che si disputa sui campi in erba del Queen's Club, tradizionale appuntamento che precede Wimbledon. L'ultima partita disputata nel circuito Wta dalla 23 volte vincitrice Slam risale al 2022, quando perse agli Us Open contro l'australiana Ajla Tomljanovic. Gli HSBC Championships inizieranno a Londra il 6 giugno con le qualificazioni femminili, il torneo prenderà il via l'8 giugno. Ancora non è stato reso noto chi sarà la sua compagna di doppio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ufficiale: a 44 anni Serena Williams torna a giocare. In campo dall'8 giugno al Queen's nel doppio

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