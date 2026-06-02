Sequestrati 31mila litri di benzina di contrabbando diretti a Roma | il carico veniva dalla Germania

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La guardia di finanza ha sequestrato 31 mila litri di benzina di contrabbando proveniente dalla Germania, destinata a Roma. Il carburante viaggiava in una cisterna fermata a Cerveteri.

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Il carburante di contrabbando era trasportato in una cisterna fermata dalla guardia di finanza a Cerveteri. Sequestrati anche il mezzo, un capannone e 37mila euro; due persone indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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