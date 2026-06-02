Sequestrati 31mila litri di benzina di contrabbando diretti a Roma | il carico veniva dalla Germania
La guardia di finanza ha sequestrato 31 mila litri di benzina di contrabbando proveniente dalla Germania, destinata a Roma. Il carburante viaggiava in una cisterna fermata a Cerveteri.
Il carburante di contrabbando era trasportato in una cisterna fermata dalla guardia di finanza a Cerveteri. Sequestrati anche il mezzo, un capannone e 37mila euro; due persone indagate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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