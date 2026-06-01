Contrabbando di benzina sull' Aurelia | sequestrati 31mila litri destinati al mercato romano

Da romatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati sequestrati 31 mila litri di benzina di contrabbando sull'Aurelia. Il carburante, destinato al mercato di Roma, era nascosto in un carico pesante.

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Un carico pesante, che nascondeva 31mila litri di benzina di contrabbando destinato a essere immesso sul mercato romano. Il carburante viaggiava su un camion che è stato intercettato nella zona di Cerveteri. In particolare, le fiamme gialle hanno avviato le verifiche su un veicolo con targa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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