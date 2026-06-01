Contrabbando di benzina sull' Aurelia | sequestrati 31mila litri destinati al mercato romano
Sono stati sequestrati 31 mila litri di benzina di contrabbando sull'Aurelia. Il carburante, destinato al mercato di Roma, era nascosto in un carico pesante.
Un carico pesante, che nascondeva 31mila litri di benzina di contrabbando destinato a essere immesso sul mercato romano. Il carburante viaggiava su un camion che è stato intercettato nella zona di Cerveteri. In particolare, le fiamme gialle hanno avviato le verifiche su un veicolo con targa. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Argomenti più discussi: Il distributore di carburante era abusivo, tre indagati: i 2mila litri di benzina sequestrati vanno in beneficienza; Inasprire i controlli sul contrabbando di carburante attraverso il confine.; Libia, Noc: Il contrabbando di carburante è la causa principale della congestione nelle stazioni di servizio; La rete di Hezbollah in un’Europa che schiaccia un occhio.
#GDF #Roma: sequestrati 31.000 litri di benzina di contrabbando destinati al mercato della Capitale, 37.000 euro in contanti, 1 autoarticolato e un’area logistica di 9.400 mq. 2 denunciati. #NoiconVoi #LottaAlContrabbando #TutelaDeiConsumatori facebook
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