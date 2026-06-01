Cerveteri Sull’Aurelia la Finanza ferma e sequestra un tir con 31mila litri di benzina di contrabbando Denunciati il conducente polacco e il responsabile della società di autotrasporti
Sull’Aurelia, un tir è stato fermato e sequestrato con 31.000 litri di benzina di contrabbando. Il veicolo è stato fermato dai Finanzieri, che hanno denunciato il conducente polacco e il responsabile della società di autotrasporti. La merce è stata sequestrata, mentre le due persone sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti.
Cronache Cittadine ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e di controllo economico L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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Cerveteri. SullAurelia la Finanza ferma e sequestra un tir con 31mila litri benzina di contrabbando
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