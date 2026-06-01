Cerveteri Sull’Aurelia la Finanza ferma e sequestra un tir con 31mila litri di benzina di contrabbando Denunciati il conducente polacco e il responsabile della società di autotrasporti

Notizia in breve

Sull’Aurelia, un tir è stato fermato e sequestrato con 31.000 litri di benzina di contrabbando. Il veicolo è stato fermato dai Finanzieri, che hanno denunciato il conducente polacco e il responsabile della società di autotrasporti. La merce è stata sequestrata, mentre le due persone sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti.